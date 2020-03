El ministre de Justícia i Interior, positiu per coronavirus

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, i el secretari d'estat, Joan León, han donat positiu a les proves de la covid-19. Segons ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, els dos es troben amb símptomes lleus i aïllats a casa seva des d'on continuaran assumint les seves responsabilitats. En aquest sentit, Jover ha declarat que més persones han estat confinades per haver estat en contacte amb el ministre i amb el secretari d'estat. Tot i així, ha assegurat que l'executiu continuarà treballant amb normalitat, ja que tenien previstes algunes mesures per evitar que si algú del Govern donava positiu, un gran nombre de membres estigués contagiat.

Jover també ha detallat el personal sanitari provinent de Cuba que arribarà aquesta nit al Principat, el qual estarà format per: tres metges intensivistes, dos metges anestesistes, sis metges internistes i dues persones directives. Quant als infermers, n'arribaran 14 d'internistes, tres anestesistes, un d'emergències i vuit generalistes. Tot aquest personal sanitari serà pagat pel Govern d'Andorra, tal com ha assegurat Jover. Per altra banda, el ministre ha comentat que el col·legi de psicòlegs ha rebut un total de 73 consultes associades principalment, a estats d'angoixa i estrès. A més, també ha declarat que s'han rebut trucades referents a consultes que ja estaven concertades i també sobre familiars de persones positives de coronavirus o de persones que han mort per la malaltia.