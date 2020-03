El ministre de Salut estrena club de fans a Twitter

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet ja té un club de fans a les xarxes socials. El compte de twitter compta a dia d'avui amb prop de 450 seguidors actius i s'ha creat, tal com expliquen des del mateix perfil "com a reconeixement per l'enorme tasca d'informació i gestió que duu a terme el ministre i el seu equip". En el perfil, el seu creador penja diariament informació de rellevància de les rodes de premsa en les quals intervé Benazet, així com dades referents a l'evolució de la Covid-19.