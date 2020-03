El ministre de Salut, obligat a allargar el seu confinament

El màxim responsable de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat aquest divendres, durant la seva compareixença diària, que haurà d'allargar el seu confinament domiciliari i que "probablement", desenvoluparà la Covid-19 durant els pròxims dies. El ministre ha admès que la seva parella, una infermera del SAAS, ha donat positiu per coronavirus i per tant, ell també s'ha de considerar contagiat, "com ho fan tots els membres d'una família que tenen un vincle estret amb algú positiu".

Martínez Benazet ha volgut expressar el seu optimisme, afirmant que espera poder seguir "al peu del canó" i no trobar-se gaire malament pel seu "bon estat de salut". Val a dir que la parella del ministre segueix el seu tractament a domicili.

El ministre va estar en contacte amb un professional sanitari que va donar positiu durant una reunió de treball. Degut a això, va estar en aïllament domiciliari durant quinze dies i aquest divendres acabava el seu confinament.