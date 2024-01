El missatge d'una mare que va perdre el seu fill a l'Hospitalet-Près-L’Andorre

Andorra la VellaHabib Nedder tenia tretze mesos quan va ser segrestat pel seu pare a Tolosa el 19 de gener del 2014 i en breu s'acompliran deu anys. El cos del pare, Mehdi Nedder, va ser trobat a l’Hospitalet-Près-L’Andorre a l’abril d’aquell any, però mai es va localitzar ni l’infant ni cap pista de que li va passar. El cos del pare estava sense cap, tot i que la versió més probable era un suïcidi i la maquinària de la canal on era el cos li hauria provocat la secció del cap. De l’infant només es va trobar alguna peça de roba tot i que la recerca a la zona va ser molt intensa durant mesos.

La policia de Pamiers va tancar el cas amb la teoria que el pare havia mort l’infant i després s’havia suïcidat. La mare, Jennifer Dana, no comparteix aquesta versió i considera que hi ha indicis que apunten que el nen encara és viu i demana ajuda. La teoria de la mare, segons explica el seu advocat Laurent De Caunes, és que el pare hauria entregat el nadó a una tercera persona i que podia haver estat portat a Algèria. Jennifer Danas també intenta treure l’aigua clara d’una baralla que va haver-hi a l’Hospitalet on suposadament va estar involucrat el pare del nen. En aquest cas, la mare té dubtes si va ser un suïcidi o algú el va matar en relació a aquesta baralla.

Jennifer Dana assegura que té proves que el nadó era viu un mes després de desaparèixer. Més enllà de les comissions rogatòries enviades a Algèria, la mare demana ajuda per a qui pugui tenir qualsevol indici del que li va passar al seu fill.

Aquesta és la carta que li ha dedicat Jennifer Danna al seu fill:

Dans quelques heures ce sera ton 11e anniversaire. Le temps passe et je garde toujours espoir. L’espoir de te serrer dans mes bras, l’espoir que tu fasses à nouveau partie de ma vie. Tu me manque toujours terriblement. Je ne souhaite qu’une chose, ton bonheur. Pas un jour ne passe sans que j’imagine tout un tas de choses à ton sujet, des choses qui me rendent tristes parfois et d’autres qui me permettent de rêver à un bonheur futur où je pourrais enfin regarder ton beau visage.

Maman t’aime de tout son cœur je n’oublierais jamais les 9 mois où je t’ai porté ni tes 13 premiers mois de vie à mes côtés. Tu as remplis mon cœur d’amour et j’espère pouvoir un jours de donner tout cet amour.

Joyeux anniversaire amour de ma vie, un peu en avance mais je manquerais d’allumer ta bougie demain pour toute la journée.

Je t’aime mon fil, tellement fort

"D'aquí a unes hores serà el teu 11è aniversari. El temps passa i encara tinc esperança. L'esperança de tenir-te entre els meus braços, l'esperança que tornis a formar part de la meva vida. Encara et trobo molt a faltar. Només desitjo una cosa, la teva felicitat. No passa dia sense que m'imagini un munt de coses sobre tu, coses que de vegades em posen trist i d'altres que em permeten somiar amb una felicitat futura on per fi pugui mirar el teu bonic rostre. La mare t'estima amb tot el cor ❤️ Mai oblidaré els 9 mesos que et vaig portar ni els teus primers 13 mesos de vida al meu costat. M'has omplert el cor d'amor i espero algun dia poder donar tot aquest amor. Feliç aniversari amor de la meva vida, una mica d'hora però trobaré a faltar encendre la teva espelma demà durant tot el dia. T'estimo fill meu, moltíssim ♥️".