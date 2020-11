La mitjana de casos positius cau a menys de 50 per dia

Andorra continua amb una millora de les dades sanitàries. Aquest dimecres s'han registrat 67 nous positius, respecte a dimarts, una xifra que fa una mitjana de 48,6 casos en els darrers tres dies. La pressió hospitalària ha augmentat lleugerament, hi ha 19 pacients ingressats, 10 a la planta d'hospitalització i 9 a l'UCI, dels quals n'hi ha sis ventilats mecànicament.



A part dels casos positius detectats per dia, hi ha altres indicadors que reforcen aquesta tendència a la baixa de la segona onada de la pandèmia. Són els casos actius per Covid-19 al país, que en poques setmanes han passat de 1.400 als poc més de 800 casos actius que hi ha actualment.



El percentatge que està estabilitzat, i que té una tendència a la baixa molt minsa és la capacitat de contagi per persona (R0), si dilluns estava a 0,91 i aquest dimecres ha baixat a 0,90. “Segur que a la propera compareixença estarà per sota de 0,9”, ha vaticinat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que malgrat els resultats epidemiològics que ha qualificat “d'excel·lents”, ha recordat que “estem davant una infecció que s'agreuja a l'hivern, que és una època en què la immunitat també és més dèbil que la resta de l'any”.