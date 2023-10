Els mitjans internacionals se'n fan ressò per la polèmica entre Piqué i el Govern d'Andorra

Andorra la VellaAndorra ha esdevingut notícia en tot el món a causa de l'anunci del FC Andorra, que no jugarà la pròxima temporada al Principat i canviarà el seu nom.

Aquesta decisió, comunicada per Gerard Piqué, propietari del club, ha estat àmpliament divulgada a escala internacional i ha generat una gran atenció mediàtica.

El detonant d'aquesta decisió és un conflicte relatiu a l'ús de l'Estadi Nacional, que, segons Gerard Piqué, ha forçat al club a competir fora d'Andorra. Aquesta situació ha provocat una controvèrsia entre el club i el Govern andorrà, que manté que les instal·lacions actualment ocupades pel FC Andorra no podran ser utilitzades en el futur.

En un tuit que ha circulat arreu del món, Gerard Piqué va expressar la seva frustració i va recordar que el FC Andorra ha invertit més de quatre milions d'euros per adaptar l'Estadi Nacional amb l'objectiu de competir a LaLiga. Davant d'aquesta situació, el club ha pres la decisió de deixar Andorra i canviar el seu nom.

El tuit de Piqué, que ha estat retuitejat i comentat per molts mitjans internacionals, va dir: "Hem invertit més de quatre milions d'euros a adequar l'Estadi Nacional perquè LaLiga ens deixi jugar i ara ens feu fora. No hi ha cap instal·lació esportiva a Andorra en condicions per competir l'any que ve. Gràcies per expulsar-nos del país. No ens queda cap altra solució que anar-nos-en i canviar el nom del club. Felicitats, heu deixat Andorra sense futbol professional".