Els mitjans internacionals es fan ressò del 'Cas Mendoza'

Andorra la VellaEl judici contra la presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza, ha captat l'atenció de la premsa internacional, generant un gran ressò mediàtic i suscitant preocupació en diversos sectors, incloent-hi mitjans d'Espanya, França, Amnistia Internacional i altres diaris arreu del món.

Mitjans espanyols com El Periódico, La Voz de Galicia i Newtral han cobert àmpliament el desenvolupament del judici, destacant els detalls de les acusacions de difamació contra Mendoza i el context en què aquestes es van presentar.

La Voz de Galicia titula: "Vanessa Mendoza, a juicio por denunciar ante la ONU que en Andorra no se permite abortar". El mitjà digital Newtral se centra en la connexió de l'activista amb la comunitat gitana i la seva lluita pels drets reproductius i sexuals. O com exemple TV3 que titula que "Jutgen Vanessa Mendoza, l'activista que va denunciar a l'ONU que Andorra prohibeix avortar".

A França, tant Le Monde com France 24 com altrs mitjans han dedicat espai significatiu a informar sobre el judici, destacant la controvertida afirmació de Mendoza que Andorra està governada pel "Bisbe d'Urgell, la misogínia i l'extrema dreta". La cobertura s'ha centrat en com aquestes declaracions han generat tensions entre el govern andorrà i l'activista. També s'ha pronunciat mitjans alemanys com DerStandard.

La repercussió internacional també ha arribat a organitzacions defensores de drets humans, com Amnistia Internacional, que ha expressat la seva preocupació pel que alguns veuen com un atac a la llibertat d'expressió. En un comunicat, Amnistia Internacional va assenyalar la importància de garantir un ambient en què els defensors de drets humans puguin expressar les seves opinions sense por a represàlies.