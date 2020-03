El mòbil plegable que supera en preu l'iPhone de gamma més alta

El fabricant xinès Huawei, tot i la cancel·lació del Mobile World Congress, ha anunciat el nou model de telèfon plegable, el Huawei Mate Xs. Tenint en compte que fins ara els telèfons més cars eren els de la poma, amb un preu màxim de 1.519 euros per un iPhone 11 Pro Max, el gegant xinès s'ha convertit en el fabricant que té el dispositiu amb un preu més elevat, ja que el model que anuncien valdrà 2.599 euros, segons assegura la pàgina web oficial.

Diversos comerços amb el quals l'ANA Economia ha parlat asseguren que la companyia "s'ha arriscat molt", ja que el consumidor no està acostumat a pagar aquest preu per un dispositiu declarat oficialment com a xinès. Algunes botigues han assegurat que s'esperaran uns mesos abans de fer comandes, "ja que si el producte no té èxit, haurem de fer descomptes fins al punt de quedar-nos amb un marge ridícul".

Pel que fa a les característiques del Mate Xs, compta amb una pantalla de 8 polzades a 2000 x 2480 píxels de resolució a l'estar obert i 6 polzades a resolució Full HD + a l'estar plegat, un processador Kirin 990 5G acompanyat de 8GB de memòria RAM i 256GB d'emmagatzematge intern. La càmera principal és quàdruple, de 48 MP + 8 MP + 16 MP + TOF 3D amb òptica Leica, que també actua com a càmera per a 'selfies'.