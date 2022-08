Mobilitat demana fer ús del transport públic a causa dels col·lapses circulatoris

Andorra la VellaLa gran afluència de visitants els últims dies ha portat Mobilitat a fer una recomanació, no exempta de polèmica, en què demana, en la mesura del possible, fer ús del transport públic per als desplaçaments. El departament situa en 160.000 el nombre de visitants que han arribat aquest mes, sense que s'hagi arribat encara a les dues setmanes. És aquest fenomen el que està col·lapsant el sistema de carreteres del Principat, i que porta a la recomanació per als residents d'agafar el cotxe el mínim possible.

El departament de Mobilitat també assegura que treballa en col·laboració amb els serveis de circulació parroquials per a minimitzar els efectes donats per l'excés de trànsit.