Mobilitat prendrà decisions aviat per reduir la freqüència de les retencions

Andorra la VellaEl director del Departament de Mobilitat, Jaume Bonell, assegura que s'hauran de prendre decisions importants en relació amb la creació d'infraestructures que tinguin impacte en la mobilitat del país. Segons ha informat RTVA, queda poc temps per iniciar projectes en aquest àmbit. Bonell considera que hi ha marge per prendre decisions, però, alhora, reconeix que el temps castigarà si no s'actua amb rapidesa. El director del Departament també ha constatat que l'estiu a Canillo ha estat molt intens en matèria de trànsit. A més, creu que és aviat per considerar si la gratuïtat en el transport públic està tenint un impacte positiu o negatiu al país quant a l'afluència de vehicles.