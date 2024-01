Mobilitat recomana buscar rutes alternatives pel bloqueig francès del cap de setmana

Andorra la VellaAquest cap de setmana l’accés de turistes francesos a Andorra podria quedar perjudicat per una mobilització d’agricultors francesos. Es queixen per l’augment de les despeses i la caiguda dels ingressos. Es preveu que bloquegin l’encreuament de la Croisade, el punt d’unió on s’uneixen l’N-22 i l’N-230, un punt estratègic en el camí cap al Principat. En principi, la protesta es convoca el divendres, però existeix un risc real que també tingui efectes durant el dissabte, la qual cosa suposaria un tall pràcticament absolut del flux de turistes francesos durant el cap de setmana. Mobilitat s'ha pronunciat respecte d'aquesta qüestió. Asseguren que les autoritats franceses han advertit de la possibilitat de complicacions viàries i recomanen buscar rutes alternatives tant per accedir a França com per entrar al país.

🛣️ Es recomana buscar rutes alternatives tant per accedir a França així com per entrar al país.



📲 Consulta les actualitzacions a les xarxes socials de Mobilitat i les afectacions en directe a la web oficial del govern francès: https://t.co/d4910ad5l2 — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) 25 de enero de 2024