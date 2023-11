Mobilitat recorda les víctimes d'accidents de Trànsit

Andorra la VellaAvui, diumenge 19 de novembre, Mobilitat Andorra se suma a la commemoració del Dia Mundial en Record de les Víctimes d'Accidents de Trànsit, una efemèride dedicada a sensibilitzar sobre la importància de la seguretat viària i a recordar les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit arreu del món.

Aquesta jornada busca ser un instrument de conscienciació per reduir les tragèdies a la carretera i fomentar pràctiques de conducció segures. Mobilitat Andorra, en col·laboració amb altres entitats relacionades amb la seguretat viària, vol subratllar la necessitat de mantenir una actitud responsable al volant i adoptar mesures preventives per prevenir accidents.

La commemoració d'aquest dia també serveix com a recordatori afectuós per a totes aquelles persones que han perdut la vida en accidents de trànsit, expressant el condol i el suport als seus éssers estimats. És un moment per reflexionar sobre la fragilitat de la vida i la importància de prendre precaucions en la via pública.

En aquest context, Mobilitat Andorra fa una crida a tots els ciutadans a ser conscients del seu paper en la seguretat viària i a adoptar comportaments responsables al volant. És essencial respectar els límits de velocitat, utilitzar els sistemes de retenció infantil, evitar l'ús del telèfon mòbil mentre es condueix i, en general, seguir totes les normes de circulació.

A través de campanyes de conscienciació i activitats educatives, Mobilitat Andorra treballa per crear una cultura de seguretat viària que contribueixi a reduir els accidents de trànsit i, amb ells, les pèrdues humanes.

En record de les víctimes d'accidents de trànsit i amb la determinació de treballar cap a una circulació més segura, Mobilitat Andorra insta a la col·laboració de la comunitat per construir un futur amb menys tragèdies a les carreteres.