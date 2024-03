Mobilització per l'habitatge l'1 de maig

Andorra la VellaGabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical d'Andorra (USdA), ha afirmat que l'1 de maig tindrà lloc una gran manifestació a Andorra, tal com recull RTVA. A principis de març, els sindicats van trobar-se amb els grups parlamentaris de l'oposició amb l'objectiu d'enfortir la protesta, que en aquell moment es trobava en un estat embrionari. També van contactar amb la Coordinadora per un Habitatge Digne, per donar un caràcter més transversal a la mobilització. De fet, la concentració tindrà com a eix principal el dret a l'habitatge i els sindicats estan enllestint una iniciativa legislativa popular per reivindicar aquest dret.