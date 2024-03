Molné encapçala el galeig d’obertura de curs de la 33a promoció d’agents penitenciaris

Andorra la VellaLa ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha presidit aquest divendres la cerimònia d’obertura del curs formatiu de la 33a promoció d’agents penitenciaris. L’acte, que ha tingut lloc a les instal·lacions del pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany, ha comptat també amb la participació del secretari d’Estat de la cartera, Joan León, així com amb la presència del director del Centre Penitenciari, Miquel Àngel Garcia, i del director adjunt, Carles Oferil.

Aquesta 33a promoció està constituïda per quatre futurs agents, que han superat positivament el procés selectiu d’ingrés.El seu camí al Cos penitenciari continuarà amb un pla formatiu de quatre mesos amb continguts especialitzats, que inclou aspectes com la intervenció, el tir, la legislació, primers auxilis, seguretat en incendis o drets humans, entre altres.

En aquest sentit, Molné ha destacat al seu discurs que “la formació és essencial” i, per això, “no només està prevista en el moment d’accés al Cos, sinó que també es preveu la formació continuada i específica”. “Vull encoratjar-vos perquè us esforceu i aprofiteu al màxim aquesta formació, que segur que serà exigent, com ho és la feina d’agent penitenciari, i també agraeixo la tasca a tots els membres del Departament que impartiran la formació”, ha afegit.

Per la seva part, Garcia s’ha dirigit als futurs agents, posant en relleu que aquesta formació “facilitarà les eines per desenvolupar les vostres tasques amb la confiança, la seguretat i el rigor que precisen”.

Una vegada els quatre agents hagin finalitzat la seva formació i el tutoratge, de dos mesos de durada, per tots els departaments, iniciaran el període de prova que s’allargarà un any. El Centre Penitenciari disposa actualment de 57 efectius uniformats, als quals, si superen satisfactòriament la formació i la prova, se sumaran els quatre efectius de la 33a promoció.