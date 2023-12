Montaner diu que "s'ha de respectar" la decisió de Dolsa

Andorra la VellaCarine Montaner, presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, ha emès declaracions manifestant el seu suport a la llista 'Units per Ordino', encapçalada per Enric Dolsa, en relació amb la controvèrsia suscitada per la impugnació dels resultats de les eleccions del 17 de desembre. Montaner ha expressat la seva solidaritat no només pel litigi en sí mateix, sinó també pel dret fonamental dels ciutadans d'expressar les seves inquietuds davant la Batllia.

La disputa no només gira al voltant dels resultats electorals, sinó també de la decisió d'Enric Dolsa de qüestionar-los. En aquest sentit, la presidenta d'Andorra Endavant ha afirmat: "Nosaltres considerem que els ciutadans tenen el dret de manifestar els seus dubtes davant de la Batllia, i per tant si tenen dubtes a nivell de resultat electoral, que facin el seu camí s'ha de respectar la decisió i ja està. En tot cas això és una decisió pròpia de Dolsa i dels altres candidats, nosaltres aqui no entrem pero respectem, respectem el posicionament de cadascú" ha declarat Montaner.