Montaner dona llum verda al projecte de llei d'habitatge del Govern

Andorra la VellaLa ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha defensat que el projecte de llei presentat pel Govern aquest dilluns atorgarà més seguretat als llogaters tenint en compte que preveu pròrrogues de fins a quatre anys pels contractes més antics i, per tant, això aportarà més seguretat que no pas anar aprovant pròrrogues “any rere any” com s’ha estat fent els darrers anys.

Davant d’aquest punt no s’han fet esperar les reaccions dels diferents grups parlamentaris per treballar en la qüestió de l’habitatge. Andorra Endavant ha mostrat la seva satisfacció per la llei, ja que recull aquestes pròrrogues que podria fomentar més estabilitat que l’actual llei.

“Era un suïcidi social de no prorrogar els lloguers, aquest és el primer element que celebrem. Pel tema del document dels lloguers s’ha fet en base de la data de declaració de la celebració del contracte, que em sembla lògic. Per què? Doncs perquè un contracte que es va firmar abans del 2015 no tenia el mateix preu que ara” va declarar Carine Montaner a Poble Andorrà.

“Els petits propietaris tenen un augment de despeses, a escala de la comunitat, per la inflació, llavors creiem que calia retardar aquesta descongelació pura i dura dels lloguers”, va afegir la consellera.

La ministra ha tornat a reconèixer que un dels principals problemes de la ciutadania és l’accés a l’habitatge. “És la nostra prioritat i en el projecte de pressupost es veurà com la gran partida a nivell d’inversió és l’habitatge”, ha dit.

Al llarg del seu exposat, ha mostrat la voluntat del Govern a “escoltar propostes” especialment relacionades amb els pisos buits i els apartaments turístics, uns immobles que poden ser “una bona part de solució del problema” pel que serà probable que Andorra Endavant col·labori amb el Govern per definir la llei.