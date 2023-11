Carine Montaner "El poble andorrà està fart, però no d'ara, està fart des de fa molt de temps"

Andorra la VellaLa presidenta del partit a l'oposició, Andorra Endavant, Carine Montaner, ha expressat la seva preocupació pel creixent problema d'habitatge al Principat i ha instat a prendre accions urgents per abordar aquesta situació crítica.

Montaner va destacar que el malestar de la ciutadania davant la crisi d'habitatge no és un fenomen nou, sinó que s'ha acumulat al llarg del temps. "Pensem que el poble andorrà està fart, però no d'ara, està fart des de fa molt de temps, mai havíem tingut tantes queixes com aquesta legislatura" va afirmar.

La línia de la presidenta d'Andorra Endavant va ser clara: cal abordar amb urgència aquesta problemàtica que afecta molts ciutadans. Montaner va destacar que "això no es fa d'un dia per l'altre," però va subratllar la necessitat de solucions a curt i llarg termini.

Un dels aspectes més urgents de la crisi, segons Montaner, és la inseguretat de l'habitatge que viuen moltes persones. Va afirmar: "La urgència és que molta gent rep una carta dient-los que han de marxar del seu pis perquè el propietari vol vendre, i això és una pràctica il·legal."

Montaner també va subratllar la importància de l'educació i la pedagogia per aclarir els drets dels ciutadans d'acord amb la legislació vigent. "S'ha de fer un esforç de pedagogia per explicar a la gent els seus drets amb la llei actual," va dir.

La manifestació massiva d'Andorra Endavant va reflectir la profunda preocupació i malestar de la població andorrana enfront de la crisi d'habitatge. Montaner va concloure que "la manifestació reflecteix a la perfecció que la gent d'Andorra està al límit, la gent té por de perdre el seu pis, altres han hagut de marxar del país. Aquesta situació és un problema molt greu" afegeix.

Amb aquestes declaracions, Carine Montaner posa de manifest la necessitat d'actuar amb determinació per resoldre el problema d'habitatge i proporcionar seguretat als ciutadans andorrans. La crisi d'habitatge continua sent un tema prioritari a l'agenda política del Principat.