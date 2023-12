Montaner sobre Ordino: "Crec la gent ha votat més a les persones que als programes electorals"

Andorra la VellaLa reacció a les recents eleccions comunals han estat de tota mena, Carine Montaner, presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, ha analitzat els resultats, destacant diversos aspectes que considera claus en aquest procés electoral.

Andorra Endavant, el partit liderat per Montaner, no va presentar llistes a cap de les parròquies, però va mantenir una presència rellevant a Ordino a través del suport al partit 'Units Per Ordino', encapçalat per Enric Dolsa. Aquesta col·laboració va centrar-se en un projecte destinat a evitar la instal·lació del Laboratori Grifols a la regió.

Montaner va destacar que, malgrat les expectatives, Escaldes-Engordany ja era considerada com a bastió de l'oposició, amb Gili com a líder destacada, fent difícil evitar la repetició del mandat. No obstant això, va posar de manifest que altres parròquies com Sant Julià segueix en la mateixa línia indicant que DA no perdut res en aquest sentit.

En aquest sentit, va reflexionar sobre el canvi a Andorra la Vella i va plantejar una pregunta crucial: "Per què va perdre Demòcrates? Perquè Andorra Endavant no es va presentar, que són 800 vots, és això. Així doncs, això és el que veiem, i pel que fa a Ordino, jo crec que la gent ha votat més per les persones que pels programes electorals, per una filosofia, per una ideologia de rebutjar el laboratori Grifols. Crec que han tingut més pes les persones al capdavant de les llistes que no pas el propi programa o la pròpia ideologia."

Montaner destaca així la percepció que les eleccions han estat influenciades principalment per factors personals i ideològics, subratllant la importància de les figures liderant les llistes per sobre dels detalls específics dels programes.