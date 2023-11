Per què Montaner titlla de "desafortunades" les declaracions de Concòrdia?

Andorra la VellaAndorra Endavant ha emès un comunicat on considera “desafortunades” les declaracions del grup parlamentari Concòrdia+Desperta Laurèdia on es diu que és “hipòcrita esmenar el projecte de llei de mesures d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatge”. Andorra Endavant ha manifestat que aquesta “és la feina número 1 dels consellers generals per aconseguir resultats pels ciutadans”.

Carine Montaner assegura que el seu objectiu és que “la majoria accepti les esmenes presentades d’Andorra Endavant al projecte legislatiu de lloguers tenint en compte la mà estesa, la maduresa política i la voluntat de consens d’aquesta legislatura”.

Segons Montaner, “el rol d’un conseller general, és defensar els interessos del poble andorrà des del consell formulant esmenes i intentant canviar el text inicial buscant la millora i intentant convèncer la majoria amb la pertinència de les esmenes presentades. L’objectiu és reflectir la voluntat del poble andorrà i fer propostes equilibrades i justes que donen qualitat de vida als ciutadans”.

Montaner afegeix que “nosaltres no jugarem amb l’angoixa de la gent. En política necessitem més accions més treball, menys ego, menys màrqueting, i menys rèdit polític”.