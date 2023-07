L'agència d'avaluació Moody's valora positivament la solidesa de les institucions d'Andorra

Andorra la VellaL'agència d'avaluació Moody's ha publicat aquest dimecres a la tarda el ràting d'Andorra situant-lo en Baa2/A-1 amb perspectiva estable. Segons han indicat des del Govern, l'informe valora positivament la solidesa de les institucions andorranes posant en relleu la integració més gran del Principat en el marc internacional. De fet, han ressaltat, considera que l'acord d'associació amb la Unió Europea podrà crear noves oportunitats de negoci.

Pel que fa a les previsions, l'agència considera que l'economia andorrana continuarà creixent, de forma més moderada, el 2023 i el 2024 i que la inflació es desaccelerarà durant el 2024 i el 2025 i s'estabilitzarà a partir del 2026. En aquest sentit, tal com ha indicat el ministre portaveu, Guillem Casal, preveu que l'IPC per al 2023 se situarà en el 4,2%. "Continuarà creixent l'economia els anys vinents, però hi haurà un alentiment perquè hi ha hagut un increment del PIB en sortir de la pandèmia", ha apuntat.

De fet, l'avaluador subratlla que després de la contracció de l'economia durant la primera fase de la pandèmia, aquesta es va recuperar amb força els dos últims anys, registrant un creixement en termes de PIB real superiors al 8%, arribant a superar els nivells prepandèmia del 2019. Així mateix, Moody's posa en relleu que el Principat té una taxa d'atur molt baixa i una taxa d'ocupació elevada i destaca que el Pla de Transformació Digital del Govern 2020-2025, que té com a objectiu digitalitzar l'administració pública i simplificar el procés d'obertura d'empreses, podria atreure mà d'obra al país.

Així mateix, l'agència també valora positivament la solidesa del marc fiscal. En aquest sentit, ressalta els set anys de superàvit fiscal, abans de la pandèmia, així com la forta recuperació de les finances públiques després de l'impacte de la Covid-19.

A més, l'avaluador remarca la participació d'Andorra al Fons Monetari Internacional, un fet que permet al Principat enfortir la seva capacitat institucional i millorar la transparència. I també destaca que la solidesa de les institucions andorranes està recolzada pels indicadors internacionals, com ara els Worldwide Governance Indicators (WGI) del Banc Mundial, vinculats a l'eficàcia del govern, la fortalesa de la societat civil i el poder judicial.