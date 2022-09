Mor un dels excursionistes rescatats amb hipotèrmia greu a la Vall de Boí

La Seu d'UrgellUn excursionista ha mort aquest dijous a l’Hospital de la Vall d’Hebron, hores després d’ingressar-hi amb una hipotèrmia greu. Els Bombers el van rescatar aquest dimecres juntament amb una altra persona, també en estat greu, al terme de la Vall de Boí, dins del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

El cos d’emergències ha indicat que cap a dos quarts d’una del migdia uns altres excursionistes els van alertar que hi havia dues persones inconscients a prop de l’estany de Contraix. Es van activar dos helicòpters amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i amb un metge del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Així ho ha informat Ràdio Seu.

Un cop a lloc es va fer la primera atenció i es va evacuar els dos ferits on els esperaven els helicòpters medicalitzats del SEM. Els excursionistes es van traslladar via aèria a l’hospital de la Vall d’Hebron.

Segon rescat de persones amb hipotèrmia en 24 hores

Els Bombers han actuat al Pirineu en dos rescats per hipotèrmia en menys de 24 hores. Aquest dimarts es van rescatar també dues persones a l’estany Tort, a la Torre de Capdella, al Pallars Jussà. La pluja i la boira van dificultar que l’helicòpter de rescat i el personal d’emergències arribessin fins on eren els excursionistes i es va haver de de pujar amb el telefèric de la Vall Fosca i caminant fins on era la parella.