Mor un esquiador després de xocar amb un paravent a Port Ainé

RialpUn esquiador de 56 anys ha mort aquest dilluns a l'estació de Port Ainé, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra i de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Els gestors d'aquestes pistes d'esquí han detallat que, en el moment del descens, l'home hauria topat amb un altre esquiador que estava aturat. Aleshores, n'hauria perdut el control i ha acabat xocant contra un paravent. Els fets han tingut lloc poc abans de les dotze del migdia i els serveis d'emergències hi han arribat en tres minuts i li han practicat les maniobres de recuperació. També s'ha activat l'helicòpter del SEM però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. La víctima, de nacionalitat japonesa, residia al poble de Roní, al municipi de Rialp (Pallars Sobirà).

Fonts d'FGC han explicat que aquesta és la primera persona que perd la vida a l'estació de Port Ainé mentre practicava esquí en tota la seva història. A més, han indicat que la zona on s'ha produït l'accident estava senyalitzada, així com la resta del domini esquiable de les pistes. També han dit que s'ha seguit en tot moment el protocol de seguretat establert.

És el segon esquiador mort en dos dies a Catalunya: un altre home va caure per un precipici a la serra del Cadí fent esquí de fons.