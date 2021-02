Mor un home de 91 anys per Covid

Andorra la VellaEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat aquest divendres d'una nova defunció al país per Covid-19, que eleva el nombre de víctimes des de l'inici de la pandèmia a 104. Es tracta d'un home de 91 anys, que no provenia de cap residència ni de cap centre sociosanitari, i que ja havia superat la malaltia i ja no es trobava a la planta Covid-19, ha indicat Benazet, afegint que ha mort per les conseqüències de l'afectació del virus.

