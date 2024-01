Mor Jaume Domènech, l’expresident de l’FC Andorra i exsecretari d’estat liberal

Andorra la VellaL’expresident de l’FC Andorra i exsecretari d’estat de la Funció Pública, Jaume Domènech, va morir ahir per un atac de cor. Vinculat al partit liberal en l’època de Marc Forné, va presidir el futbol Club Andorra fins que va ser substituït per Carles Mora al 2011 quan Domenech va ser nomenat secretari d’Estat de la Funció Pública. Aquest va ser el càrrec polític més alt de Domènech que va tenir diferents responsabilitats en el Partit Liberal. Va protagonitzar un episodi molt controvertit quan no va tornar els 250.000 que el govern de Jaume Bartumeu li va concedir en un crèdit avalat per l’Estat. La societat unipersonal Protectors Ecològics Greenwood fundada Jaume Domènech va rebre 250.000 euros l’any 2011 que mai va retornar. A més, segons l’executiu de l’època, mai va presentar cap prova que ni tan sols el projecte s’hagués engegat. Des de llavors vivia a Tarragona i els diferents procediments per fer-li retornar els diners no van fructificar. Domènech venia sovint a Andorra on tenia força amics i passava bona part de l’any al Principat on ha patit l’atac.