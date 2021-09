Mor l’exconseller general i desener, Joan Obiols

Sant Julià de LòriaL’exconseller menor i desener del comú de Sant Julià de Lòria, Joan Obiols Camillo, ha mort aquest dissabte. El finat havia estat desener del quart de Baix en el període comprès entre els anys 1970 i 1971 i, posteriorment, va ser conseller menor entre el 1984 i 1986 durant el consolat de Josep Maria Felipó i Alfred Figueredo, però no va acabar el mandat perquè va ser designat conseller general a finals del 1986.

A la cambra parlamentària, que llavors estava integrada per 28 consellers com avui dia, però a raó de quatre en representació de cada parròquia, va compartir bancada per Sant Julià de Lòria amb Albert Pintat, Joan Jordi i Josep Cases.