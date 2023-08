Mor Manuel Donsión, enllaç entre Escaldes i Lalín

Escaldes-EngordanyManuel Donsión Carrión, originari de Lalín i treballador del comú d'Escaldes-Engordany, va morir aquest dissabte a 64 anys. Manuel Donsión va exercir d'enllaç i amfitrió en els freqüents viatges a la localitat andorrana dels grups de lalinenses que van gaudir dels successius intercanvis culturals organitzats després de l'agermanament de Lalín amb la localitat en el 2004. En l'última visita, en la qual van participar la tinenta alcalde de Lalín, Paz Pérez, i l'edil de Xuventude, Avelino Souto, Manuel Donsión va rebre com sempre als seus compatriotes amb els braços oberts. Després de la vetlla a Andorra, el cos de Manuel Donsión serà traslladat a Lalín per a la seva inhumació en el cementiri d'Anzo. La família va voler agrair públicament a tot el personal de l'hospital andorrà La nostra Senyora de Meritxell les atentes cures i l'exquisit tracte rebut per Manuel Donsión en el transcurs de la seva malaltia i els seus ingressos en el centre.