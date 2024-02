Mor Mercè Ubach, policia des de 1989 fins al 2006

Andorra la VellaAvui ha mort Mercè Ubach, pionera a convertir-se en una de les primeres dones policia a Andorra. La policia ha emès un comunicat oficial manifestant el seu condol per la pèrdua de Mercè Ubach, que va dedicar una part significativa de la seva vida al servei policial al Principat.

Amb una destacada carrera dins del Cos de Policia, Mercè Ubach va ingressar el 1989 i va servir amb dedicació fins al 2006, marcant una època com a referent per altres dones que posteriorment es van unir a aquesta professió. La seva contribució va ser fonamental per a la integració de les dones en l’àmbit policial, obrint camí per a futures generacions.