La mort d'un avi eleva els decessos per coronavirus a 40

La mort d'un avi aquest divendres al matí, tal com ha pogut saber l'ARA Andorra, eleva la xifra de morts per coronavirus a 40 persones. Aquest és el tercer decés que es produeix en les darreres hores després que aquest dijous dues persones més perdessin la vida per complicacions derivades del virus.

Cal recordar que segons les dades que va facilitar aquest dijous en l'habitual roda de premsa el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant les darreres 24 hores no s'havia incrementat el nombre de contagiats per Covid-19. El nombre de casos totals continuava en 723, dels quals 353 eren actius. Aquesta tarda, a les 17 hores, s'actualitzaran aquestes dades.