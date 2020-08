La mort d'un home per la Covid-19 eleva les defuncions a 53

Feia gairebé dos mesos, des del 16 de juny, que no s’havia de lamentar cap víctima relacionada amb el coronavirus. Malauradament, en les darreres hores hi ha hagut una mort arran del virus, un home de menys de 60 anys, que “segurament ha mort arran de les seqüel·les" causades per la malaltia, tal com ha constatat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que ha recordat que aquest home era la persona que més temps havia estat ingressada per coronavirus, ja que ja va ser ingressat a l’inici de la pandèmia i havia estat molt de temps intubat i ventilat mecànicament. Malgrat havia negativitzat la malaltia fa molts dies, seguia patint les conseqüències de la Covid-19 i, de fet, encara estava ingressat per aquestes complicacions. Amb aquesta persona, ja són 53 les defuncions que s’han de lamentar al país arran del coronavirus.

El total de casos detectats des del rebrot del 12 de juliol són ja 122, ja que en les darreres 48 hores s'han de sumar catorze casos nous. Els que ara com ara estan actius són 70, dos menys que fa 48 hores. El total de casos detectats al país des de l’inici de la pandèmia són ja 977 i els recuperats 855, ja que des de dilluns s’han recuperat setze persones. El titular de Salut ha volgut reiterar que cap d’aquests casos és greu i que molts són assimptomàtics, però ha incidit en la importància del diagnòstic ja que la malaltia va “molt de pressa”. Martínez Benazet s’ha mostrat satisfet que la taxa de reproducció del coronavirus se situï en el 0,5, una xifra favorable ja que ha d’estar per sota de l’1 o al voltant d’aquesta xifra. I pel que fa a la incidència per cada 100.000 habitants, és de 31, una dada que pot perjudicar el país des del punt de vista de les quarantenes o mesures restrictives que s’imposen des d’altres països però que, ha subratllat, cal veure en la perspectiva que Andorra detecta molts més casos ja que el sistema utilitzat, les TMA, són “quatre vegades” més sensibles que un altre mètode com les PCR i, a més, el país està rebent molts visitants. “Les dades són realment bones”, ha emfasitzat el ministre de Salut, afegint que la prioritat de l’executiu és ara fer moltes proves diagnòstiques, cribratges poblacionals i tenir una gran capacitat de rastreig per evitar el confinament.