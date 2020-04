La mortalitat per Covid-19 és més del doble en homes que en dones

A poc a poc, per bé que en un temps rècord des de l’inici de la pandèmia causada per la Covid-19, els científics van revelant nous secrets de la malaltia infecciosa. Pel que sembla, els efectes greus de la Covid-19, incloent-hi la mort, són 2,5 vegades superiors en homes que en dones. L’edat i l’existència de patologia prèvia, tot i que són factors de risc a considerar, no explicarien la gran diferència entre els dos gèneres, segons l’investigador Jin-Kui Yang, metge de l’Hospital Tongren de Pequín, a la Xina. El científic adverteix de "l’enorme diferència" que hi ha en un article que es publica avui a la revista Frontiers in Public Health.

Jin-Kui Yang admet en el seu estudi que encara no es pot atribuir cap causa concreta que expliqui que homes i dones, a partir d’un moment determinat, evolucionin de manera dràsticament diferent. "Només sabem que els homes presenten complicacions més greus en una proporció més alta que les dones, i que la mortalitat es dispara per sobre del doble". El motiu, afegeix, és encara una incògnita, per bé que en el seu estudi s’apunta una possible explicació.

Segons l’investigador xinès, la resposta a la diferència podria ser la proporció superior de proteïna ECA II en homes respecte de les dones. Aquesta proteïna és el receptor de membrana cel·lular al qual s’adhereixen les espícules característiques del coronavirus quan arriba als pulmons i, com s’està veient, a altres òrgans com els ronyons o el budell prim. Quan les espícules s’adhereixen al receptor, es forma un canal a la membrana que facilita l’alliberament del material genètic del coronavirus a l’interior de la cèl·lula. Pel que s’ha observat, i tot i que a priori no hi ha diferències entre cèl·lules masculines i femenines, sí que hi ha en canvi molts més receptors ECA II en homes que en dones. Jin-Kui Yang especula que aquest fet diferencial augmentaria l’evolució negativa de la malaltia a l'afavorir una infectivitat més alta i el col·lapse dels òrgans afectats. No explica, però, quina és la causa del factor diferencial.

En la seva publicació, el metge de l’Hospital Tongren fa referència al diferent impacte de la Covid-19 en persones d’edat avançada i a la presència de patologia prèvia com a principal factor de risc per a una evolució negativa. L’estudi, el primer d’aquesta categoria que es publica al món, determina que des de la perspectiva clínica no es poden establir diferències de gènere pel que fa a com entra el coronavirus a l’organisme. Com s’ha vist recentment, la Covid-19, a banda de transmetre’s a través d’aerosols o gotes de saliva i de quedar-se entre hores i dies en qualsevol superfície, sembla que també es trobaria en suspensió a l’aire durant un temps. L’entrada, tant a un gènere com un altre, seria a través de les vies respiratòries, la mucosa bucal o els ulls, des d’on arribaria al cervell.

El gènere com a factor de risc



La gran majoria de casos, com és sabut, tenen una afectació asimptomàtica o lleu tant en homes com en dones, tot i que aquesta dada, com diu Jin-Kui Yang, encara no s’ha establert amb precisió. "No sabem si la Covid-19 té més preferència per un sexe o per un altre", explica. En els casos d’evolució negativa en els dos sexes s’ha observat la tempesta de citocines i la resposta inflamatòria excessiva en alguns òrgans. Determinades patologies com les cardiovasculars, la hipertensió o la diabetis es consideren un factor de risc, juntament amb l’edat. "Si es confirmen les nostres dades, el gènere s’haurà d’incloure com a factor de risc", especula l’investigador.

"A començaments de gener ens vam adonar que el nombre d'homes que havien mort per covid-19 era més alt que el de dones", explica. En una primera fase del seu estudi, va incloure dades de 43 pacients atesos per complicacions associades a la infecció. L’estudi es va ampliar amb 1.056 pacients addicionals. Les dades es van creuar amb la informació obtinguda de 524 pacients de SARS del 2003. Pel que s’ha determinat fins ara, les dues infeccions estan causades per coronavirus de característiques similars.

En el grup més gran de malalts de Covid-19 més del 70% dels pacients que van morir eren homes, una taxa de mortalitat 2,5 vegades superior que la de dones. Ser home, almenys en aquest estudi, és "un factor de risc rellevant" a l'hora de preveure un pitjor pronòstic, tant d’evolució de la malaltia com de risc de mort, amb independència de l’edat.

La tendència, explica Jin-Kui Yang, és "similar" a l’observada en l’epidèmia de SARS del 2003. Aleshores els investigadors van trobar una taxa de mortalitat significativament més alta entre homes que en dones. Tant en la Covid-19 com en la SARS, els nivells d’ECA II també són més alts en homes. El mateix passa en pacients de malalties cardiovasculars i diabetis.

Els resultats de l’estudi s’han de considerar un "primer pas", assegura Jin-Kui Yang, que precisa que calen mostres més grans per arribar a conclusions sòlides. Amb tot, considera que pot tenir aplicacions immediates: "Recomanem una assistència addicional i un accés ràpid a la unitat de cures intensives per als pacients homes d’edat avançada i amb patologia cardiovascular i diabetis de base".