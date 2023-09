Mortés lamenta la falta de confiança en el projecte sociosanitari

Andorra la VellaEl cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, ha vist com el projecte d'un centre sociosanitari a Ordino no ha pogut aprovar-se perquè la majoria comunal es va trencar i no li va donar suport. A una entrevista amb RTVA, Mortés ha afirmat que ell és militant i membre de l'executiva de Demòcrates i que no confia en Acció Comunal d'Ordino, el grup parroquial amb el qual ha governat els darrers 8 anys.

El cònsol ha dit que no té cap problema amb Demòcrates, però ha volgut subratllar que està incòmode amb ACO perquè no li han donat suport davant el projecte del sociosanitari i de la seva persona. Mortés ha lamentat que s'hagin insinuat possibles intencions ocultes en les seves ganes de tirar endavant la iniciativa i ha afirmat que si algú té dubtes faci una denúncia a la fiscalia.