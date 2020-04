Les morts per Covid-19 s'eleven a 15

La mort d'un usuari del Cedre, en les darreres hores, ha fet que el volum de persones que han traspassat al país arran de la Covid-19 sigui ja de 15. D'aquesta manera, tal com ha detallat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en l'habitual roda de premsa per actualitzar les dades sobre l'impacte del coronavirus, la xifra de casos totals detectats ha incrementat -des de dimecres- en 38, passant dels 390 als 428. D'aquest total, ara com ara hi ha 399 casos actius i 14 persones més s'han curat. "Estem en un període de creixement de l'epidèmia però la corba està aplanada", ha reiterat el titular de Salut, que ha afegit que no saben encara quan serà el pic.

Entre els positius hi ha 95 sanitaris i 19 treballadors dels cossos especials. Un total de 50 persones es troben hospitalitzades a hores d'ara, 14 de les quals a la Unitat de Cures Intensives, 13 amb ventilació, dues de "molt greus". La resta de malalts es troben a planta. Pel que fa al Cedre, hi ha 26 persones positives, sis de les quals són de la residència la Salita. També hi ha en aquest centre sis persones que es troben en període de convalescència a l'espera que els dos testos donin un resultat negatiu per considerar-les totalment curades. A més, Martínez ha manifestat que un treballador de l'Albó ha donat positiu i que s'ha procedit a posar en quarantena als seus companys i als residents que hi havien tingut contacte.

Benazet ha detallat que de les 15 morts que s'han registrat, nou són de residents del Cedre i l'altra d'una persona que feia servir el centre de dia d'aquest servei sociosanitari. I ha reiterat que les persones que estan malaltes al Cedre estan totalment aïllades de la resta de residents.