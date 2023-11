La Mostra Gastronòmica fa ple en la 31a edició

OrdinoLa 31a edició de la Mostra Gastronòmica ha tornat a fer ple i no hi havia cap taula buida en el Centre de Congressos de la parròquia ordinenca. Així doncs, les més de 30 propostes fetes pels 18 restauradors del Principat que hi han pres part han fet les delícies dels paladars dels comensals que s'han donat cita entre les taules rodones que hi havia preparades. Els fogons encesos, els plats repicant, les cares de felicitat en tastar una bona menja i el repic de les copes han estat el denominador comú d'ençà que la Mostra ha obert les portes, cap a dos quarts de dues del migdia.

Al llarg de la mostra, cada un dels 18 restauradors que tenien el seu espai servia un centenar de racions de les dues propostes que presentaven. Això vol dir que hi havia 3.600 plats preparats que, com és habitual, les 36 taules de comensals han exhaurit. "Que cada any s'esgotin les entrades, des de fa 31 anys, és una mostra més que evident que és un esdeveniment plenament consolidat" ha dit el cònsol major, Josep Àngel Mortés, que després de vuit anys en el càrrec està vivint la seva darrera Mostra Gastronòmica en aquesta posició. El dirigent ordinenc ha manifestat que "no sento nostàlgia. Al final, quan entres en política saps que és per un temps determinat, i l'any vinent tornaré a venir aquí, a la Mostra, com un ordinenc més".

Enguany, i emmarcat en el cicle Ordino Gourmet, hi havia diferents novetats entorn de la Mostra Gastronòmica. "Estem molt contents de com han funcionat les novetats que hem proposat enguany, com la zona de pícnic al costat de la fira de productes o les dues trobades amb cuiners emergents" ha explicat el coordinador de la Mostra, Toni Corominas. En aquest sentit, ja ha confirmat que "després de la bona acollida que ha tingut la matinal amb els dos cuiners emergents, en Christian Sansa (Kanvium) i l'Àlex Kinchella (la Cort del Popaire), us puc confirmar que en la 32 edició repetirem aquesta experiència, això sí amb un altre parell de cuiners joves".

Els premiats

L'esdeveniment ha finalitzat amb un parlament a càrrec del cònsol major ordinenc, qui ha destacat el fet que la mostra gaudeix del seguiment "d'un públic fidel des dels seus inicis". A continuació, ha tingut lloc el lliurament d'obsequis commemoratius a tots els participants i l'anunci dels guanyadors d'aquesta 31a edició. Enguany, l'Hostal Palanques -encapçalat pel xef Jullien Vaillant- ha quedat en primer lloc a les dues categories existents: 'millor plat tradicional' i 'plat més original' amb les propostes 'caneló de cua de bou al vi amb puré d'api bola' i 'Irish Coffee en potet', respectivament. Per acabatr, la jornada gastronòmica s'ha tancat amb una foto de família.