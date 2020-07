Un motorista mor en un accident a l’N-260 a Pont de Bar

Un motorista ha mort aquest diumenge en un accident a l'N-260 a Pont de Bar, a l'Alt Urgell, després de xocar frontalment contra un turisme, segons ha informat Trànsit. Amb aquesta víctima, són 53 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana catalana. L'accident ha estat al punt quilomètric 208,5 de l'N-260, i els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís pels volts de les 11.14 hores. Les causes de la col·lisió s'estan investigant. Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i un helicòpter medicalitzat, així com dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La carretera està totalment tallada.

Dos accidents provoquen afectació viària en dos punts de l'N-260:



⚫ Tallada a Pont de Bar per una col·lisió frontal



🟡Un carril tallat amb pas alternatiu a Soriguera per un motorista accidentat #precaució pic.twitter.com/uxKX76bqrJ — Trànsit (@transit) July 5, 2020