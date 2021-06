Un motorista va morir aquest dissabte en un accident de trànsit a Ordino

Andorra la VellaUn motorista holandès no resident de 65 anys va morir aquest dissabte en un accident trànsit a Ordino, a prop de Sornàs, que es va produir passats dos quarts de nou del vespre. En l'incident també s'hi va veure implicat Fiat Panda amb matrícula del Principat. Fins als llocs dels fets s'hi van desplaçar els serveis d'emergències mèdiques que van practicar maniobres de reanimació al conductor de la moto, però que no van poder fer res per salvar-li la vida.

El conductor del Fiat Panda, era un jove resident de 20 anys, que va quedar detingut per un presumpte delicte d'homicidi imprudent. Segons informen des del cos de Policia, el jove es troba a dependències policials, a l'espera de passar a disposició judicial en les properes hores o dilluns al matí.