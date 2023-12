El Mountain Music torna el juny amb David Guetta al cartell

EncampEl cartell de la nova edició del festival Mountain Music, que enguany tindrà lloc el cap de setmana del 29 i 30 de juny a l'aparcament del Tarter, inclourà tres propostes de primer nivell mundial: l'actuació del DJ David Guetta, un campionat 'gamer' protagonitzat pel youtuber Ampeter i la festa de música remember 'Molan los 90'. Així ho ha anunciat aquest dijous al matí el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, qui ha assenyalat que aquesta edició -que preveu batre rècord d'assistència amb 24.000 persones- s'ha organitzat des d'Andorra Turisme amb l'objectiu de "trencar amb l'estigma d'un festival centrat exclusivament en el tecno" i el d'arribar a un públic amb un perfil més divers i de totes les edats. "Aquest any hem pogut organitzar un Mountain Music molt innovador i pensem que pot tenir molt d'èxit" ha assegurat el titular de la cartera de turisme.

La proposta que preveu atreure més públic, segons els organitzadors de l'esdeveniment, és l'actuació de David Guetta. Un concert que comptarà amb un escenari especial de tecnologia punta característic dels xous del discjòquei i que tindrà lloc el diumenge a les 17 hores. "No era fàcil programar David Guetta, ja que, enguany, ha reduït les seves actuacions a la meitat. Volem donar un gran impacte al festival portant a Andorra l'artista que més tiquets ven al món" ha destacat el ministre de Turisme mentre explicava que es tracta d'un dels artistes més sol·licitats arreu. "Durant la seva última actuació al sud de França va esgotar 30.000 entrades amb cinc minuts" ha assenyalat a tall d'exemple.

El campionat 'gamer' i la festa 'Molan los 90' -un espectacle que ja ha tingut lloc a més de 25 ciutats- se celebraran durant la primera jornada del festival, de les 12 a les 18 hores i de les 18 a les 23.30 hores, respectivament. "Volem organitzar l'esdeveniment 'gamer' més important del món hispanoparlant" ha assegurat el mateix Ampeter (Andrés López), qui també ha assistit a la presentació del festival. De fet, tal com ha anunciat el promotor de l'esdeveniment de Live Nation, Brian Cross, el campionat, pensat perquè un públic familiar pugui gaudir del matí del dissabte, comptarà amb una pantalla gegant de 350 metres quadrats on els espectadors podran veure en directe com juguen els youtubers. "Vindrà molta gent de França i Espanya per veure'ls jugar" ha avançat Cross.

El festival, que segons Torres s'ha programat durant el mes de juny amb l'objectiu de desestacionalitzar l'oferta turística i augmentar el nombre de pernoctacions durant la temporada baixa, comptarà amb reforços del transport públic per a desplaçar-se de forma més àgil fins al recinte. Per altra banda, i pel que fa a la venda d'entrades, aquest dijous a les dotze de la nit s'activarà la primera 'prevenda' exclusiva als clients de Creand i, durant la nit del 18 de desembre, s'engegarà la segona 'prevenda' pels membres d'Andorra World Fan. La venda d'entrades al públic general s'obrirà durant la nit del 19 de desembre.

S'espera que l'esdeveniment, organitzat per Andorra Turisme -qui hi ha participat amb una aportació econòmica de 500.000 euros- Live Nation, Trouble Shooter i amb el suport del comú de Canillo, Granvalora i Creand- tingui un gran impacte econòmic.