Moure un globus sense tocar-lo

EncampEl MW Museu de l'Electricitat reprèn dissabte de la setmana que ve, 2 d'octubre, els tallers infantils 'Màgia o energia?'. Es tracta d'una proposta en què els infants de tres a set anys poden descobrir aspectes bàsics de l'energia, "com l'electricitat estàtica o el magnetisme" des d'un vessant lúdic i tenint com a fil conductor la màgia, tal com explica la responsable del museu, Kàtia Vilana.

"L'element important és aquest de màgia, de joc, de descobrir tot això sense adonar-se, de la manera més lúdica possible", explica Vilana sobre la idea que motiva aquests tallers i destaca que l'objectiu és sensibilitzar aquests infants.

Els tallers, gratuïts, es duran a terme un cop al mes fins al desembre, amb la possibilitat que puguin continuar l'any vinent, i les places estan limitades, per la qual cosa cal fer reserva prèvia. Aquesta proposta va tenir "molt bona acollida" i de fet en l'edició anterior van omplir les places disponibles. A més, també es van oferir tallers aprofitant les activitats estivals al camí hidroelèctric, en què es van poder introduir elements diferents com l'aigua.

En el taller, d'una hora de durada, els infants poden descobrir, per exemple, que poden moure una llauna sense tocar-la o també un cotxe amb una vareta màgica. Tot el material que es fa servir en aquest taller és de material reciclat, amb la qual cosa també es transmet el missatge del reciclatge.

Vilana explica que amb aquestes propostes FEDA Cultura incideix en el vessant pedagògic que de fet "hi és quotidianament", sobretot "en les visites escolars" que esperen reprendre aviat. De totes maneres, amb aquests tallers es fa participar els infants més petits, que no es reben amb les visites escolars, i d'aquesta manera se'ls "obre la porta a l'electricitat i al museu".