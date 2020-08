El moviment anti 5G agafa múscul

Mil cinc-centes persones han signat una petició per vetar el 5G a Andorra “fins que es demostri que no és nociu per a la salut del nostre poble”. El text per demanar l’aturada de les comunicacions en aquesta tecnologia, ja que “l’exposició a la radiació que emet el 5G, genera símptomes comprovables entre els quals hi ha fatiga, alteració del son, falta de concentració, pèrdua de memòria a curt termini, confusió, cataractes, depressió, estrès, ansietat i problemes de pell i del sistema nerviós central”.



Els impulsors destaquen que “les ones que emet el 5G, mata de cop als ocells que de prop volen i s’està estudiant si pot arribar a augmentar el risc de càncer i tumors cerebrals”. S’indica que en alguns països com Suïssa s’han aturat les implementacions d’aquesta tecnologia fins que no hi hagi estudis més complets sobre les possibles afectacions a la salut.