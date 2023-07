Mr.Crypto organitza el seu primer torneig de pòquer al casino

Andorra la VellaEl casino UNNIC d'Andorra ha acollit aquest primer cap de setmana del mes de juliol el torneig de pòquer organitzat per Mr.Crypto, una de les comunitats NFT hispanes més importants arreu del món. Es tracta d'un esdeveniment que fusiona aquest món de la tecnologia blockchain amb la tradició del joc del pòquer.

La comunitat de jugadors de pòquer i entusiastes dels NFTs es van unir per a gaudir d'una experiència inoblidable amb premis atractius degut tant als gairebé 18.000 € de prizepool com pels premis extra concedits per l'organització.