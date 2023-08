Un mundialista i excampió de la Libertadores imputat per estafa a Andorra

Andorra la VellaL’exjugador de futbol argentí Christian Cellay va ser campió de la Copa Libertadores amb Estudiantes de La Plata i posteriorment va jugar a Boca Juniors. Quan va deixar el futbol professional, després de passar per diferents clubs de poca volada en diferents països, el seu nom va deixar d’estar en el focus. Fins ara.

Cellay torna a ser notícia després que els jugadors de l’Engordany l’hagin denunciat per falta de pagament i estafa. L’equip ha baixat en aquesta temporada i corre seriós risc de fallida. Al llarg de la seva carrera, Cellay va mantenir un perfil molt baix, discret. Fins i tot havent estat campió de la Copa Libertadores, subcampió del món, jugar en Boca i la Selecció argentina. No va aparèixer massa en els mitjans i es va mantenir allunyat dels focus, segons informa el diari digital Poble Andorrà.

Cellay va acabar a la lliga andorrana. Allunyat dels flaixos, va optar per la tranquil·litat d’una lliga semiamateur per a acabar el seu gran recorregut. El seu primer club va ser el Sant Juliá en el 2017. Després Unió Esportiva Engordany, novament el Sant Juliá, l’FC Encamp i per a tancar l’Engordany. El club li va proposar ser Director Esportiu, amb tasques plenament administratives mentre continuava sent jugador de l’equip. “Primer vaig haver de contractar el Cos Tècnic, empleats i jugadors. La cara visible dels clubs és el president i després els que integren la junta directiva són amics i familiars. Vaig tractar de professionalitzar el club amb petits detalls”, va comentar.

Al gener del 2023, Cellay es va convertir en president de l’UE Engordany, deixant de costat la part futbolística de manera activa. Però en l’últim mes va estar en el centre de la polèmica.

Després d’una mala temporada de l’equip, tant en el pla esportiu com institucional, va ser demandat per un grup de jugadors per falta de pagament i estafa. Als futbolistes se’ls va arribar a deure fins a tres mesos dels seus salaris i “la situació es va tornar insostenible”. Després de molt esperar, la promesa de pagaments mai es va fer efectiva. Els futbolistes van decidir solucionar aquest tema de manera conjunta per la via judicial. Fins i tot, molts van optar per abandonar el club. L’equip va perdre el play-off per mantenir-se. El Carroi el va superar per un global de 4-0 i el va enviar a segona.

Cellay assegura que està pagant els plats trencats d’anteriors directives. En tot cas, l’Engordany, amb 43 anys d’història, és a un pas de la fallida i de la desaparició.