"Les muntanyes i la falta d'oci nocturn d'Andorra 'agobien' a alguns youtubers"

Andorra la VellaEl youtuber resident Alphasniper ha fet un llistat de les coses que considera pitjor d'Andorra. Tot i dir que hi ha moltes coses positives, com els paisatges, la seguretat, o els impostos, ha assenyalat que hi ha coses negatives respecte a viure en un altres zona. He deixat clar que no hi ha la mateixa oferta d'activitats o d'oci que pot existir no nom és a Madrid o a Barcelona, sinó a altres ciutats més petites com Saragossa.

"Andorra no és per a tothom. És un país on has d'entrar centrat en treballar i ser el més eficaç possible" ha indicat el youtuber que ha posat especial èmfasi en què "no trobaràs un 'ambientazo' a les tantes de la nit". Ha manifestat que "no és el meu cas". Ha comentat que si vols anar sovint de festa, el Principat "no és el teu lloc".

Hi ha un segon factor que important que, segons Alphasniper, afecta part dels seus companys youtubers. El fet que Andorra sigui una successió de valls enclotades entre muntanyes els porta a una sensació estranya. "Alguns dels meus companys youtubers han de baixar sovint a Espanya perquè estar a Andorra els 'agòbia'".

La suma de la falta d'oci nocturn i la sensació d''agòbio' fa que molts companys visquin els sis mesos obligatoris a Andorra i posteriorment passen la resta dels mesos a altres llocs.

I ha citat el clima com a un tercer element clau. Considera que per als youtubers espanyols que estan acostumats a la platja o al clima càlid tampoc els hi recomana.