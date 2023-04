La música urbana arriba al Music Bar d'UNNIC de la mà de Víctor Magan

Andorra la VellaEl Music Bar d'UNNIC s'omplirà aquest divendres de música urbana de la mà de Víctor Magan. El reconegut Dj i productor català donarà el tret de sortida al cap de setmana amb una actuació on els ritmes d'electrolatino seran els protagonistes i on estarà acompanyat a l'escenari per Dj Juanfran, Vilu Gontero i el Dj resident Blade. D'aquesta manera, UNNIC continua presentant un variat reguitzell d'actuacions en directe que estan restringides per a majors de 18 anys.

De cara a dissabte i diumenge, la festa al Music Bar continuarà amb la proposta de Ángel de Andrés, el Dj andorrà amb més de 20 anys d'experiència al món de la nit que s'ha format en els millors clubs d'Eivissa i que acumula un ampli espectre de registres musicals.

Per la seva banda, el centre d'oci integral també ha presentat les propostes d'aquesta setmana que acollirà el Red Bar, un altre dels espais en els quals és obligatori tenir els 18 anys per accedir-hi. La programació començarà aquest dijous amb l'actuació, entre les 21 i les 22.30 hores, de Bru Ferri, que presentarà la seva música acompanyada del piano. Divendres serà el torn de Jordi Claret amb Eclektic Cello, mentre que dissabte els assistents podran gaudir de la música del cantant i compositor espanyol Ismael González, també de les 21 a les 22.30 hores.

Paral·lelament, el Show Dinner continua donant impuls a l'espectacle 'First', un esdeveniment que combina música, ball i acrobàcies circenses i que permet als visitants gaudir d'una actuació a la vegada que es gaudeix d'un menú variat a un preu de 80 euros. En aquest cas, l'actuació tindrà lloc divendres i dissabte.