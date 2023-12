Un Nadal més càlid

Andorra la VellaEl servei meteorològic nacional ha fet públic en les xarxes socials que aquest cap de setmana de Nadal es presenta amb altes pressions, unes temperatures més elevades de l'habitual i un vent moderat. Les temperatures altes de dijous han comportat pluges en les cotes altes del país.

Per aquests dies a Andorra hi ha previst un registre de temperatures mínimes de 3 °C i màximes de 13 °C. No obstant, al Pas de la Casa s'ha pronosticat una mínima de 0 °C i una màxima de 6 °C.

Pel Cap d'Any s'espera que les temperatures siguin molt més baixes i un panorama diferent del de la nit de Nadal.