Naturland aposta per la popularització del nòrdic aquesta temporada

Andorra la VellaLa popularització de l'esquí nòrdic i el reforç en matèria de sostenibilitat són les dues grans apostes que fa Naturland per a la temporada 2023-2024. Així ho ha fet públic el director del centre d'activitats a l'aire lliure, Xabier Ajona, durant una roda de premsa celebrada aquest matí. Pel que fa a les activitats, la principal novetat és l'snow scooter, rutes guiades sobre la neu pels camins de la Rabassa en uns nous patinets elèctrics. Aquesta es podrà fer conjuntament amb les moonbikes (moto elèctrica monoplaça), de manera que els grups i famílies podran triar entre diferents tipus de vehicles elèctrics per fer l'activitat.

En la mateixa línia es crea també el Trineu Tour Aventura, una còmoda passejada en un trineu de fins a 9 places, arrossegat per una moto de neu, que permetre gaudir dels paisatges de la Rabassa, arribant fins a la base del Pic Negre. La darrera gran novetat són 'Les Nits Nòrdiques', que són un compendi de propostes que es faran entre les cinc i les vuit de la tarda, i que acabaran al restaurant de la Borda de Conangle.

Pel que fa a la matèria esportiva, el foment de la pràctica de l'esquí nòrdic és una altra de les verticals amb què treballa Naturland. En aquest sentit, es dona accés lliure a les pistes amb la intenció de motivar al màxim de gent i oferir una nova opció lúdica als vespres d'Andorra. Per tal de donar cabuda al màxim d'esportistes, vinguts tant de dins com de fora de les fronteres del país, es podran fer les reserves des de la pàgina web del parc d'activitats a l'aire lliure. A més a més, per tal d'apropar la pràctica de l'esquí nòrdic a tothom, l'estació facilitarà el material de forma gratuïta en aquestes jornades, així com classes col·lectives d'iniciació sota reserva a la web.

Un ampli ventall d'entrades

Naturland amplia l'oferta i els paquets d'entrades per fer més fàcil l'accés al parc. La més bàsica és la 'Muntanya', que ofereix tots els caps de setmana, excepte ponts i festius, dos viatges al Tobotronc, l'Airtrekk i la tirolina, el Circuit Esquirol, els trineus nòrdics, les raquetes de neu i l'N'boscat, un atractiu que es va presentar el passat estiu i que s'estrena també en la temporada d'hivern.

La segona de les opcions que té el parc és 'Emocions a fons', que permet gaudir del dia complet a les seves instal·lacions, incloent-hi un dinar a la Borda de Conangle. El darrer dels packs disponibles és l'N'Boscat, que és la novetat d'aquest any, i inclou un recorregut acrobàtic en alçada de més de 500 metres de longitud ubicat al bosc, amb 21 plataformes de diferents jocs com ponts tibetans, ponts penjants, xarxes i balancins, a més de tenir un total de 9 tirolines.

El parc d'activitats outdoor ofereix també els paquets infantils com són el Naturkids i el Naturlankind que inclouen,activitats com l'Airtrekkids, la mini tirolina, les passejades amb poni, les rutes guiades amb raquetes de neu o els trineus kids. Finalment, les propostes es completen a la Cota 2.000, a la Rabassa, on els visitants poden accedir mitjançant el forfet d'esquí nòrdic, incloent-hi el material i poden fer una ruta guiada amb raquetes d'una hora i mitja.