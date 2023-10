Naturland ofereix un 25% de descompte als residents de Sant Julià

Andorra la VellaNaturland s'avança a l'inici de la temporada d'hivern a la Fira d'Andorra la Vella amb la venda dels forfets a preus molt atractius. D'aquesta manera, del 27 al 29 d'octubre els forfets es podran adquirir a l'estand que Naturland tindrà ubicat a l'envelat del Parc Central.

El preu del forfet per a la temporada 2023-2024 és de 105 euros pels adults i de 65 euros pels infants. Les persones que el comprin els dies de la fira tindran un descompte del 15% i si són residents a Andorra o a Sant Julià de Lòria gaudiran d'un descompte exclusiu del 20% i del 25% respectivament. Aquesta bonificació, però, només s'aplicarà presencialment.

A més de l'accés als 15 quilòmetres de pistes, el forfet de temporada permet gaudir dels circuits de raquetes de neu de Naturland i del lloguer de raquetes, així com dels circuits d'esquí de muntanya de la Rabassa. També ofereix tot un seguit d'avantatges com descomptes en la restauració i la botiga de Naturland, un forfet de dia al Bike Center, passis per LAUesport, un forfet de dia Nordpass, i altres descomptes a estacions d'esquí nòrdic a Catalunya i França, entre altres.

D'altra banda, durant els dies de la fira, l'estand de Naturland rebrà la visita dels campions d'esquí nòrdic, Carola Vila 28 d'octubre de les 12 a les 13 hores), Gina del Rio (28 d'octubre de les 17 a les 18 hores) i Irineu Esteve (29 d'octubre de les 12.30 a les 13.30 hores), que signaran autògrafs i es faran fotografies amb els visitants de l'estand que ho desitgin.

A més d'un photocall en forma de podi, l'estand comptarà també amb un espai de BTT on es continuarà promocionant el Naturland Bike Center. Els visitants podran veure una de les bicicletes Forestal que el centre disposa per llogar durant tota la temporada i els usuaris la podran adquirir a un preu promocional que permetrà una renovació de la flota de bicis de cara al 2024.

Naturland ha preparat també una activitat lúdica gratuïta a l'exterior del recinte. Es tracta de l' Airtrekkids, un circuit d'aventura per a nens i nenes que posa a prova les habilitats dels infants amb diferents plataformes, i elements lúdics. També hi haurà un espai de tallers infantils, amb 'pintacares' i 'tattoos'.

Si les condicions de neu ho permeten, la temporada d'esquí començarà el proper 2 de desembre i finalitzarà el dia 1 d'abril del 2024.