Naturlàndia registra un lleuger descens en la facturació del 2011 situant-se en els 2,1 MEUR

Tal dia com avui de fa 10 anys, el 29 de juny de 2012, va ser notícia...

Naturlàndia ha tancat els comptes del 2011 amb una facturació de 2.110.845 euros, el que suposa un lleuger descens de 67.065 euros respecte a l'any anterior. Així es va posar de relleu durant l'assemblea celebrada aquest dijous a la nit per Camprabassa S.A., en la que es va destacar el gran augment pel que fa a facturació des del 2007, quan la xifra va ser de 197.000 euros.

Naturlàndia ha informat a través d'un comunicat que durant l’assemblea també es va informar als accionistes del pla estratègic que s’està implementant, que inclou canvis a curt, mig i llarg termini com ara una nova zonificació i senyalització del parc, una nova oferta d’atraccions i de serveis, així com un nou sistema tarifari, entre d’altres. Aquest darrer, entrarà en funcionament el 18 de juliol, coincidint amb la inauguració de la nova atracció, l’Airtrekk.

A partir d’aquesta data, s’establirà un tiquet únic que agruparà tota l’oferta de Naturlàndia, que costarà 25 euros pels adults, 18 pels júniors, i 8 per als nens. També hi haurà preus especials per a la gent gran i per a les persones que pateixen alguna discapacitat.

Respecte al Parc Animalier, el comunicat explica que se segueix treballant en la construcció de la infraestructura, a la vegada que es van perfilant les espècies que s’hi ubicaran: óssos, llops, aus rapinyaires i fauna autòctona. D’altra banda, també s’està treballant en la creació de dos camps de futbol al Camp Base, la construcció i el manteniment dels quals anirà a càrrec de la UEFA.