Un negoci de 'trading' promocionat per youtuber residents fa que milers de joves perdin els diners

Andorra la VellaMyForexFunds (MFF). Aquest és el nom de la coneguda 'plataforma de fondeig' que ha tancat en estar en el punt de mira dels reguladors dels Estats Units deixant 'penjats' a milers de joves. La plataforma tenia 135.000 clients abans de tancar. Una de les ramificacions possibles arriba a una empresa andorrana. Es tracta de 5RF a la qual donen suport diferents youtubers espanyols que viuen al Principat.

Aquest nou negoci 'miracle' consisteix en oferir la possibilitat de convertir-se en un 'trader' invertint amb finançament de tercers. Per això, cal superar uns exàmens que tenen com a punt principal ser capaç d'anar generant beneficis per sobre del 10% del capital.

El 'Prop Trading', com es coneix als Estats Units, és legal, però on els milers de joves estan perdent els diners és en el que han de pagar per poder fer els exàmens per acabar sent un 'trader' que inverteix amb fons d'altres. Es calcula que només el 0,5% supera les proves. Les condicions són que el 80% dels beneficis són per qui inverteix, però això és el de menys. El problema està en tots els diners que paguen els milers d'aspirants per no arribar mai a superar els requisits.

Un dels joves afectats en declaracions a ElConfidencial, ha explicat que el seu grup va arribar a MyForexFunds gràcies a Cristian Toledano o Aaron Centelles, influencers acabats de mudar a Andorra que ha esborrat qualsevol relació amb MFF de les seves xarxes socials, però abans tenien llocs importants com a ambaixadors de la web. "No hauríem començat en això si aquestes persones no ens ho haguessin recomanat", afegeix el jove. "Se n'han anat a viure a Andorra perquè així creuen que estan al marge de tot, però és clar que hi ha regulació", comenta".