Neix el sisè recurs d'acollida per víctimes de violència de gènere

Andorra la VellaEl Govern d'Andorra habilitarà un sisè recurs d'acollida per a víctimes de violència de gènere, especialment per a famílies monoparentals amb un fill. Els cinc pisos d'acollida actuals, amb una ocupació del 60%, han demostrat ser eficaços en la prevenció de situacions de risc. La cap de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat, Mònica Àlvarez, expressa la voluntat d'ampliar aquests recursos per donar suport a més persones en situació de vulnerabilitat i trencar el cercle de violència de gènere. En cas d'omplir-se, també es disposa d'altres opcions com hotels o hostals per a les víctimes.