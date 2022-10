Neix el 'Tast Músic': una barreja de gastronomia, música i compres al Centre Històric de la capital

Andorra la VellaEl Centre Històric d'Andorra la Vella acollirà els dies 7 i 8 d'octubre la primera edició del 'Tast Músic', un esdeveniment que barrejarà gastronomia, música i compres. Els dies previs a la celebració del 'Tast Músic', la setantena d'associats estan ultimant els darrers preparatius de l'esdeveniment, que compta amb el suport del comú d'Andorra la Vella.

'Tast Músic' donarà el tret de sortida divendres a la tarda amb la batucada de 'Buskant el To', que recorrerà els diferents carrers i racons del Centre Històric per anunciar l'inici de la festa. Tot seguit, la plaça Guillemó, la placeta de Sant Esteve i el carrer Antic Carrer Major es convertiran en el focus d'atenció acollint els diferents espectacles musicals.

Per ells passaran, majoritàriament, formacions musicals del país, com ara, Freyja, Manu & The Vodka's, Slide Acustic Covers, Ishtar Ruiz, Guillem Tudó i Los Desmadraos. Per a l'ocasió els restauradors de la zona oferiran al públic tapes o plats dissenyats expressament per a l'ocasió.

El comerç també serà part activa de la iniciativa, ja que a través d'un concurs de fotografia via Instagram regalaran als premiats un lot de productes provinents dels comerços del Centre Històric.

La voluntat del 'Tast Músic' és mantenir viu el Centre Històric en uns dies en què l'afluència de gent minva força. Alhora, pretén donar a conèixer tota l'oferta comercial i gastronòmica, dos sectors que han patit molt durant els darrers dos anys a causa de la Covid-19. Així, l'esdeveniment vol recuperar l'esperit dinàmic que l'ha caracteritzat sempre sense perdre de vista l'essència del Centre Històric.