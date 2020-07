Segon positiu en una setmana en un casal d'estiu de la Seu

L'ajuntament de la Seu d'Urgell ha informat aquest dimarts que s'ha produït un segon cas positiu de coronavirus en una setmana d'un nen en un dels grups del casal d'estiu municipal de la població alturgellenca. El grup al qual pertany aquest infant s'ha tancat i la resta dels nou nens es troben en aïllament, així com també els dos monitors, informa el consistori en el seu compte de Twitter.



En aquests moments, s'està fent un estudi dels contactes de la família de l'infant i del grup de convivència, i per això s'ha aplicat el protocol d'actuació corresponent. Mentrestant, la resta de grups del casal continuen funcionant amb total normalitat, segons assegura l'ajuntament. El nen afectat per la Covid-19 es troba en bon estat.